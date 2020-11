Elon Musk, de excentrieke CEO van autoconstructeur Tesla en baas van ruimtebedrijf SpaceX, is een plaats gestegen in de Bloomberg Billionaires Index. Dat gebeurde nadat het aandeel van Tesla dinsdag de hoogte in schoot.

Musk is volgens de index van het financiële persagentschap nu 110 miljard dollar waard. Hij springt zo voorbij Facebook-baas Mark Zuckerberg, die momenteel 104 miljard dollar waard is. Tot voor kort stond Musk nog op de vierde plaats met een nettowaarde van 102 miljard dollar. De index wordt elke dag geüpdatet na de sluiting van de beurs in New York.

Bezos blijft de rijkste

Amazon-topman Jeff Bezos blijft de rijkste persoon ter wereld met een nettowaarde van 185 miljard dollar. Bill Gates, de medeoprichter van Microsoft, behoudt met 129 miljard dollar de tweede plaats.

De koers van Tesla is dinsdag bij de opening van de beurs in New York sterk gestegen. Het aandeel was bijna 13 procent meer waard en sloot de handelsdag 8,2 procent hoger af. Maandagavond was bekendgemaakt dat Tesla eind december zou worden opgenomen in de prestigieuze beursindex S&P 500. Met een beurswaarde van bijna 387 miljard dollar is Tesla het meest waardevolle autobedrijf ter wereld.

Musk, die 20 procent van de aandelen van Tesla bezit en ruimtebedrijf SpaceX oprichtte, zag zijn fortuin dit jaar volgens The Guardian al met 90 miljard dollar toenemen.

Musk is volgens de index van het financiële persagentschap nu 110 miljard dollar waard. Hij springt zo voorbij Facebook-baas Mark Zuckerberg, die momenteel 104 miljard dollar waard is. Tot voor kort stond Musk nog op de vierde plaats met een nettowaarde van 102 miljard dollar. De index wordt elke dag geüpdatet na de sluiting van de beurs in New York.Amazon-topman Jeff Bezos blijft de rijkste persoon ter wereld met een nettowaarde van 185 miljard dollar. Bill Gates, de medeoprichter van Microsoft, behoudt met 129 miljard dollar de tweede plaats.De koers van Tesla is dinsdag bij de opening van de beurs in New York sterk gestegen. Het aandeel was bijna 13 procent meer waard en sloot de handelsdag 8,2 procent hoger af. Maandagavond was bekendgemaakt dat Tesla eind december zou worden opgenomen in de prestigieuze beursindex S&P 500. Met een beurswaarde van bijna 387 miljard dollar is Tesla het meest waardevolle autobedrijf ter wereld.Musk, die 20 procent van de aandelen van Tesla bezit en ruimtebedrijf SpaceX oprichtte, zag zijn fortuin dit jaar volgens The Guardian al met 90 miljard dollar toenemen.