Het Franse muziekstreamingplatform Deezer is bij zijn debuut op de beurs van Parijs geflopt. De rivaal van het Zweedse concern Spotify koerst fors in het rood.

Deezer trok naar de beurs aan een prijs van 8,5 euro per aandeel en via een zogenaamde SPAC of blancochequebedrijf - een lege schelp die op de beurs wordt geplaatst om nadien met andere bedrijven te versmelten en ze snel naar de beurs te halen. CEO Jeronimo Folgueira luidde dinsdagochtend de openingsbel naast Frans minister van Economie Bruno Le Maire. Die laatste hamerde op het belang van sterke Europese bedrijven in markten waar doorgaans Amerikaanse bedrijven sterk staan.

De Franse muziekstreamingdienst mistte echter zijn start. Om 10.52 uur koerste het aandeel aan 5,52 euro ruim 35 procent in het rood, in een markt die 1,12 procent lager noteerde. Deezer, opgericht in 2007, telt 9,6 miljoen betalende abonnees en boekte in 2021 een omzet van 400 miljoen euro. Tegen 2025 wil de concurrent van Spotify de inkomsten zien stijgen tot 1 miljard euro. In 2015 was Deezer al eens van plan om naar de beurs te trekken. Uiteindelijk zag het bedrijf daar op het laatste moment van af wegens ongunstige marktomstandigheden.

