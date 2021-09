YouTube is de kaap van 50 miljoen geregistreerde gebruikers voor zijn Music- en Premium-diensten gepasseerd. De gratis en betaalde variant van de muziekdienst vormen nu samen de snelst groeiende speler op de markt, becijferde onderzoeksbureau MIDiA.

'Door onze combinatie van advertenties en abonnementen liggen we goed op koers om ons doel te bereiken, namelijk qua inkomsten de nummer één van de muziekindustrie worden', zei Lyor Cohen, Head of Music bij YouTube en YouTube Music, bij de presentatie van de cijfers. Hij herhaalde nog eens dat YouTube het afgelopen jaar reeds vier miljard dollar (zo'n 3,37 miljard euro) heeft uitgekeerd aan artiesten en andere rechthebbenden in de industrie.

'Best mogelijk ervaring'

Een grote troef van Google-dochter YouTube is dat het zowel over een videodienst beschikt als over een muziekplatform à la Spotify. 'Door beide kanalen te gebruiken kunnen artiesten en content creators hun fans de best mogelijke ervaring bieden. Er is ruimte om de muziek te becommentariëren, en zelfs om te coveren of remixen. Geen enkel ander platform biedt fans zoveel mogelijkheden om het repertoire van hun lievelingsartiesten te verkennen', aldus Cohen.

Als voorbeeld haalt de topman de release van de muziekvideo Industry Baby aan, van Lil Nas X en Jack Harlow. Fans konden de clip op YouTube in première zien gaan, en kregen er meteen een lading extra's bij, zoals de lyrics, uitleg van de artiesten over de betekenis van het nummer en de mogelijkheid om een YouTube Short te creëren - een eigen, kortere versie van de video.

Zonder exacte cijfers te noemen, liet YouTube ook nog weten dat zijn muziekstreamdienst 'indrukwekkend aan het groeien is' in landen als Zuid-Korea, India, Japan, Rusland en Brazilië.

