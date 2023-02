Bosch en Nokia gaan hun huidige samenwerking uitbreiden naar 6G. Daarmee werpen ze meteen een blik naar hun ambities voor de volgende mobiele netwerkstandaard.

Terwijl we in sommige delen van België nog wachten op 5G kijkt de telecomsector tijdens het Mobile World Congress in Barcelona al vooruit naar de volgende generatie. In de marge daarvan kondigen Bosch en Nokia aan dat ze samen onderzoek zullen doen rond het integreren van communicatie en sensoren, fundamenten die in de toekomstige 6G standaard een rol kunnen spelen.

De twee werken al samen sinds 2017 rond industriële IoT in 5G. Dat wordt bij deze verlengd en uitgebreid naar 6G. '6G wordt meer dan gewoon infrastructuur voor connectiviteit, het zal de efficiëntie van autonome voertuigen, smart cities en connected industries enorm verbeteren. Daarom is 6G een strategisch belangrijk technologiedomein,' zegt Dr. Andreas Müller, verantwoordelijk voor 6G bij Bosch. Vandaag werken er veertig mensen bij Bosch rond 6G, dat aantal zal verdubbelen de komende twee jaar.

Voorwerpen herkennen

Bosch noemt daarbij een vijftal projecten die het met de financiële steun van overheden uitwerkt. Drie draaien rond het integreren van communicatie en sensoren, met onder meer omgevingsherkenning.

Bosch heeft de ambitie dat met 6G voorwerpen in een dekkingsomgeving kunnen worden herkend, zonder dat die voorwerpen zelf een radio module bevatten. De andere twee draaien rond nieuwe connectiviteitsstructuren, specifiek in voertuigen of robots. Verder spreekt het bedrijf van verbindingen tot 1 Terabit per seconde met een lage latency tot 100 microseconden (1 milliseconde).

Al is 6G zelf momenteel nog toekomstmuziek. De verwachtingen zijn dat de 6G standaard tegen 2028 klaar zal zijn. Tot die tijd werkt vrijwel de hele sector aan technologische ontwikkelingen die al dan niet kunnen opgenomen worden in de toekomstige mobiele netwerkstandaard.

