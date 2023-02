De Xiaomi 13-reeks wordt buiten China uitgebracht. De toestellen zijn onder meer uitgerust met Leica-cameratechnologie.

De Xiaomi 13-reeks is al langer in China te koop, maar het Chinese merk stelt ze nu ook voor in de rest van de wereld, of dan toch Europa en bredere delen van Azië. Dat maakt het bedrijf bekend op het Mobile World Congress in Barcelona.De Verenigde Staten vallen hoogstwaarschijnlijk uit de boot, mede door handelsmaatregelen tussen beide landen.

De Xiaomi 13 en 13 Pro zijn de nieuwe vlaggenschepen van het merk. Opvallend is dat ze deze keer zijn uitgerust met een Leica camerasysteem, de eerste voor het merk. Verder zijn er ook Snapdragon 8 Gen 2 chips aan boord. Ze bieden ondersteuning voor WiFi 7 en komen met een snellaadsysteem. De batterij van 4.500 mAh (en 4820 mAh voor de Pro) zou een hele dag mee moeten gaan.

De toestellen komen in drie versies: 13, 13 Pro en 13 Lite. Het grote verschil tussen de drie zit, naast de prijs, vooral in de camera's. De Pro krijgt een speciale 1-inch sensor, bijvoorbeeld, terwijl de Lite de Leica-camera's vervangt door een meer standaard set camera's. De toestellen komen vanaf 13 maart in België op de markt via de officiële kanalen van Xiaomi. Voor de Xiaomi 13 Pro tel je dan 1.299 euro neer voor 12 GB + 256GB aan opslag. De Xiaomi 13 komt standaard met 8 + 256 GB aan opslag, voor 999 euro. Voor de Lite tel je 499 euro neer (8+128GB opslagruimte).

De Xiaomi 13-reeks is al langer in China te koop, maar het Chinese merk stelt ze nu ook voor in de rest van de wereld, of dan toch Europa en bredere delen van Azië. Dat maakt het bedrijf bekend op het Mobile World Congress in Barcelona.De Verenigde Staten vallen hoogstwaarschijnlijk uit de boot, mede door handelsmaatregelen tussen beide landen. De Xiaomi 13 en 13 Pro zijn de nieuwe vlaggenschepen van het merk. Opvallend is dat ze deze keer zijn uitgerust met een Leica camerasysteem, de eerste voor het merk. Verder zijn er ook Snapdragon 8 Gen 2 chips aan boord. Ze bieden ondersteuning voor WiFi 7 en komen met een snellaadsysteem. De batterij van 4.500 mAh (en 4820 mAh voor de Pro) zou een hele dag mee moeten gaan. De toestellen komen in drie versies: 13, 13 Pro en 13 Lite. Het grote verschil tussen de drie zit, naast de prijs, vooral in de camera's. De Pro krijgt een speciale 1-inch sensor, bijvoorbeeld, terwijl de Lite de Leica-camera's vervangt door een meer standaard set camera's. De toestellen komen vanaf 13 maart in België op de markt via de officiële kanalen van Xiaomi. Voor de Xiaomi 13 Pro tel je dan 1.299 euro neer voor 12 GB + 256GB aan opslag. De Xiaomi 13 komt standaard met 8 + 256 GB aan opslag, voor 999 euro. Voor de Lite tel je 499 euro neer (8+128GB opslagruimte).