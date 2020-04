Het Mobile World Congress heeft besloten om zeker tot 2024 in Barcelona door te gaan. Het verlengt daarbij haar aanwezigheid met één jaar.

MWC is de grootste telecombeurs ter wereld en gaat al jaren door in Barcelona. Dit jaar werd het evenement voor het eerst geschrapt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het was daarmee een van de eerste massa-events dat werd geschrapt.

Nu laat GSMA, de telecomlobby en tevens organisatie achter MWC weten dat het haar aanwezigheid in Barcelona verlengt tot 2024. Dat is één jaar langer dan aanvankelijk afgesproken.

"Door te verlengen tot 2024 tonen we dat we toegewijd zijn aan ons ecosysteem en de partijen in onze gaststad," zegt John Hoffman, CEO van GSMA in een verklaring.

MWC is jaarlijks goed voor meer dan honderdduizend bezoekers en is zo ook een flinke boost voor de lokale horeca. Wie in de week van MWC niet tijdig een hotel boekt, betaalt al snel het dubbele tot tienvoudige voor een kamer.

De verlenging staat los van de grotere contractonderhandelingen voor de locatie van MWC na 2023. Maar door het huidige contract te verlengen, lijkt GSMA deels te compenseren voor het last minute annuleren van de beurs dit jaar.

