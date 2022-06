Het Mobile World Congress zal zeker nog tot 2030 in Barcelona doorgaan. Zowel Fira de Barcelona als organisator GSMA bevestigen hun samenwerking die al sinds 2006 loopt.

De grootste telecombeurs ter wereld bestaat al sinds 1987, eerst onder de namen GSM World Congress of 3GSM. Vandaag is de naam formeel MWC Barcelona, omdat er intussen ook in Las Vegas en Shanghai een lokale MWC wordt gehouden. Die link met Barcelona loopt nog minstens zeven jaar nu organisator GSMA en de beheerder van de beursgebouwen van Fira de Barcelona een akkoord hebben om nog tot 2030 door te gaan.

'Recente wereldwijde omstandigheden hebben moeilijke uitdagingen gebracht bij MWC en de sterkte van ons partnerschap met de gaststeden was daar een kritiek element in om de show terug te kunnen laten doorgaan. Barcelona is zo verweven in de MWC ervaring dat het moeilijk denkbaar is om het ene niet te koppelen aan het andere,' zegt Mats Granryd, algemeen directeur van GSMA.

In een mededeling prijst de beheerder van de Fira de Barcelona de verlengde samenwerking. Het dankt ook de lokale overheden voor de medewerking van de afgelopen jaren en wijst er op dat de beurs ook een grote economische impact heeft voor de stad Barcelona en haar inwoners. Zo zou de beurs in haar zeventienjarig aanwezigheid in Barcelona voor zo'n 5,3 miljard euro aan economische impact hebben gehad, samen met 140.000 jobs.

MWC ging in haar originele vorm en naam aanvankelijk door in Londen, één jaar in Madrid en van 1996 tot 2006 in Cannes. Sindsdien heeft de beurs haar thuishaven in het Spaanse Barcelona. Tot 2013 was dat op de Fira de Barcelona Montjuic aan de Plaça Espanya, nadien verhuisde de beurs meer naar de rand van de stad naar de Fira De Barcelona Gran Via, waar grote conferentiehallen meer met elkaar geconnecteerd zijn.

De grootste telecombeurs ter wereld bestaat al sinds 1987, eerst onder de namen GSM World Congress of 3GSM. Vandaag is de naam formeel MWC Barcelona, omdat er intussen ook in Las Vegas en Shanghai een lokale MWC wordt gehouden. Die link met Barcelona loopt nog minstens zeven jaar nu organisator GSMA en de beheerder van de beursgebouwen van Fira de Barcelona een akkoord hebben om nog tot 2030 door te gaan.'Recente wereldwijde omstandigheden hebben moeilijke uitdagingen gebracht bij MWC en de sterkte van ons partnerschap met de gaststeden was daar een kritiek element in om de show terug te kunnen laten doorgaan. Barcelona is zo verweven in de MWC ervaring dat het moeilijk denkbaar is om het ene niet te koppelen aan het andere,' zegt Mats Granryd, algemeen directeur van GSMA.In een mededeling prijst de beheerder van de Fira de Barcelona de verlengde samenwerking. Het dankt ook de lokale overheden voor de medewerking van de afgelopen jaren en wijst er op dat de beurs ook een grote economische impact heeft voor de stad Barcelona en haar inwoners. Zo zou de beurs in haar zeventienjarig aanwezigheid in Barcelona voor zo'n 5,3 miljard euro aan economische impact hebben gehad, samen met 140.000 jobs.MWC ging in haar originele vorm en naam aanvankelijk door in Londen, één jaar in Madrid en van 1996 tot 2006 in Cannes. Sindsdien heeft de beurs haar thuishaven in het Spaanse Barcelona. Tot 2013 was dat op de Fira de Barcelona Montjuic aan de Plaça Espanya, nadien verhuisde de beurs meer naar de rand van de stad naar de Fira De Barcelona Gran Via, waar grote conferentiehallen meer met elkaar geconnecteerd zijn.