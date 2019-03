Myspace verliest twaalf jaar aan online materiaal

Netwerksite Myspace is twaalf jaar aan gebruikersnummers, foto's en video's kwijtgeraakt. Dat zegt het bedrijf zelf. Het zou gaan om een probleem met een servermigratie. De digitale herinneringen kunnen niet meer worden hersteld.

Myspace was een bijzonder populair blogplatform en sociaal netwerk in de vroege jaren 2000, met hoogtepunt rond 2006. De site liet mensen toe hun eigen blog te starten, waar ze onder meer muziek en beelden konden opladen. Op die manier werd het een springplank voor artiesten zoals Arctic Monkeys. Sinds de opkomst van andere netwerken, zoals Facebook of Soundcloud, is de site echter aan een lange doodstrijd bezig. De migratiefout wordt dan ook sceptisch onthaald door veel mensen. Het vereist namelijk stevige technische onkunde, zo gaat de redenering, om 12 jaar aan datamateriaal kwijt te geraken. Het zou de site bovendien goed uitkomen dat het geen miljoenen mp3's meer moet hosten waar niemand nog op klikt.