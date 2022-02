Deeptech-bedrijf N-Side heeft Arnaud Merlet aangesteld als nieuwe CEO. N-Side helpt klanten betere beslissingen te nemen aan de hand van voorspellingen en optimalisaties op basis van toegepaste wiskunde en AI.

Oplossingen democratiseren

Arnaud Merlet, die een Frans-Australische achtergrond en veel internationale ervaring heeft, staat voor de opdracht om van N-Side een 'wereldwijde softwarekampioen' te maken. Opgericht in 2000 is het bedrijf voornamelijk actief in de farmaceutische en energiesector. N-side maakte de afgelopen jaren een sterke groei door, verhuisde naar de Verenigde Staten en verdubbelde het personeelsbestand naar bijna tweehonderd mensen. 'We bevinden ons nu op een keerpunt en bereiden ons voor op een nieuwe versnelling', klinkt het in een persbericht. Die is er vooral op gericht om de oplossingen van N-Side te democratiseren om ze toegankelijk te maken voor meer bedrijven. Daarnaast wordt het internationale verkoopteam de komende tijd uitgebreid en het merk breder gepromoot. Dankzij de oplossingen van N-Side zijn er volgens het bedrijf tot zestig procent minder medicijnen nodig voor klinische proeven. In de energiesector stellen de oplossingen van het bedrijf exploitanten dan weer in staat de vraag beter te voorspellen, afspraken te maken over beursprijzen en hun netwerken beter te beheren.