N-VA parlementslid Michael Freilich stelt zich vragen bij de overname van Mobile Vikings door Proximus. Vooral omdat Telenet het bedrijf destijds niet mocht overnemen.

Proximus kondigde gisteren aan dat het Mobile Vikings en JIM Mobile zou overnemen van DPG. De virtuele operator werd in 2015 overgenomen door de mediagroep, dat gebeurde omdat toenmalig eigenaar Base het bedrijf moest verkopen om goedkeuring te krijgen voor de overname van Base door Telenet.

Dat doet de wenkbrauwen fronsen bij Freilich. 'Toen Telenet enkele jaren geleden de nummer 3 op de mobiele markt, Base, overnam moest ze, in het kader van de goedkeuring, Mobile Vikings verkopen. Nu zie ik dat die activiteit doodleuk wordt overgenomen door de grootste mobiele operator die hierdoor nog een pak sterker wordt. Wat voor zin had de verplichte verkoop dan?'

Daarnaast vreest Freilich dat de overnameprijs die Proximus biedt kan leiden tot prijsstijgingen. 'Het kan niet zijn dat door toedoen van een overheidsbedrijf de prijzen zouden stijgen.' Hij hoopt dat zowel Mobile Vikings, JIM Mobile als Scarlet, dat in 2008 werd overgenomen, hun prijsbeleid blijven hanteren.

Freilich wil zijn vragen rond de overname binnenkort stellen aan minister voor Overheidsbedrijven en Telecom Petra De Sutter. 'Elke schijn van partijdigheid, omdat Proximus een overheidsbedrijf is, moeten we ten allen koste vermijden,' klinkt het. Ook de Mededingingsautoriteit zelf zal haar goedkeuring moeten geven, daarom zal de overname pas in 2021 worden afgerond.

