Na acht maanden radiostilte valt het doek definitief voor Marsrover Opportunity

In januari 2004 landden Opportunity en zijn tweelingbroertje Spirit op Mars, elk aan één kant van de planeet. NASA had gehoopt dat de twee robotjeeps het er minstens negentig Marsiaanse dagen zouden uithouden (een Marsdag duurt 39 minuten langer dan een op Aarde). Uiteindelijk overtroffen de twee rovers alle verwachtingen door duizenden dagen te overleven op de Rode Planeet. Spirit gaf pas in 2011 de geest. Opportunity was minstens tot vorig jaar actief, bezocht meer dan honderd kraters en legde in totaal een recordafstand van 45 kilometer af.

Tijdens die omzwervingen vond de Marsrover meermaals sporen van water. Dat leerde ons dat Mars in het verleden meer op de Aarde moet geleken hebben en dat de planeet bewoonbaar moet zijn geweest. Tegelijk hielp de zeswielige robot ons ook beter kennis maken de Rode Planeet door meer dan 217.000 foto's door te sturen, waaronder vijftien spectaculaire 360-graden-panorama's.

De laatste jaren kon de hoogbejaarde robotjeep moeilijker sturen en zag hij zijn geheugencellen verslijten. In 2014 herformateerde NASA het flash-geheugen van de ruimterobot.

Vorige jaar belandde Opportunity, die op zonne-energie werkt, in een hevige stofstom. Op 18 juni 2018 viel het contact met de Aarde uit. Terwijl de Marswagen in coma lag, stuurden mensen duizenden postkaartjes op de website van NASA om Opportunity te helpen ontwaken. Intussen deed de ruimtevaartorganisatie ook verwoede pogingen om het contact daadwerkelijk te herstellen, maar die leidden tot niets. Ook de ultieme poging die NASA dinsdag uitvoerde, bleek tevergeefs. In een persconferentie woensdagavond maakte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie bekend dat ze er nu definitief de stekker uit trekt. "Ik verklaar de missie van Opportunity als beëindigd", aldus Thomas Zurbuchen.

Dit betekent evenwel niet het einde van NASA's aanwezigheid op Mars. Sinds 2012 rijdt de Curiosity-rover er rond en in november vorig jaar kwam Insight hem vergezellen.