SpaceX-topman en multimiljardair Elon Musk werd dinsdag op Chinese sociale netwerken stevig aan de tand gevoeld, nadat bekend raakte dat twee van zijn satellieten - volgens Peking - nét niet in botsing zijn gekomen met het ruimtestation Tiangong.

Volgens een document dat begin december door Peking naar het Office for Outer Space Affairs van de Verenigde Naties werd gestuurd, moest het Chinese ruimtestation Tiangong twee keer ontwijkende manoeuvres uitvoeren om 'een ontmoeting met SpaceX-apparatuur' te vermijden. Dat zou gebeurd zijn in juli en oktober van dit jaar. 'Het Chinese ruimteagentschap moest reageren 'om de veiligheid en het voortbestaan van astronauten in een baan om de aarde te garanderen', voegde Peking eraan toe.

Tesla-boycot

SpaceX heeft op het moment van schrijven nog niet gereageerd op de informatie, waarmee Elon Musk zich de woede van Chinese internetgebruikers op de hals heeft gehaald. 'Bereid je voor op een Tesla-boycot', roept een gebruiker van het sociale netwerk Weibo op, onder een hashtag die intussen meer dan 87 miljoen keer is gezien.

'Oh de ironie', ventileerde een ander. 'Wij kopen Tesla's en geven Musk geld om satellieten te lanceren en naar het Chinese ruimtestation te gooien.' De Chinese markt is cruciaal voor de rijkste man ter wereld, die zojuist door het Amerikaanse tijdschrift Time is uitgeroepen tot persoonlijkheid van het jaar. Tesla verkoopt ongeveer een kwart van zijn productie aan China en heeft een fabriek in Shanghai.

Starlink

In de ruimte lanceerde SpaceX de voorbije jaren een constellatie van meer dan 1.500 satellieten. Dat netwerk, Starlink genaamd, is bedoeld om alle uithoeken van de wereld van internet te voorzien.

