Belnet is erin geslaagd de aanval op zijn netwerk volledig af te weren. Afgelopen nacht is de situatie stabiel gebleven, zegt woordvoerster Davina Luyten.

Het netwerk van de internetprovider van ruim 200 overheidsdiensten, onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen was dinsdag urenlang onstabiel door een grote cyberaanval. Pas 's avonds kreeg Belnet de situatie onder controle.

Wie achter de aanval zat, is nog niet duidelijk. Belnet heeft een klacht ingediend. De Federal Computer Crime Unit (FCCU), de gespecialiseerde afdeling van de politie voor internetcriminaliteit, zal vandaag/woensdag al stappen ondernemen, zegt Luyten.

Ondertussen blijven de teams van Belnet gemobiliseerd om eventuele nieuwe problemen op te lossen. 'We blijven zeer waakzaam', aldus de woordvoerster.

