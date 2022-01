Microsoft gaat zijn intimidatiebeleid herbekijken. Ook de aanpak van de klachten over ex-baas Bill Gates en andere directeuren wordt daarbij onderzocht en in een publiek rapport gegoten.

Microsoft start een onderzoek naar zijn beleid en de manier waarop het bedrijf omgaat met seksuele intimidatie en genderdiscriminatie. De techgigant wil daarover tegen de lente een rapport publiceren. Daarin zouden overigens ook de resultaten van onderzoeken naar intimidatie door bestuursleden en directeuren worden neergepend, inclusief een onderzoek naar klachten over medeoprichter Bill Gates.

Gates, lange tijd een van de rijkste mensen ter wereld, werd in 2020 uit het bestuur van Microsoft gezet, vermoedelijk omdat hij een relatie had met een medewerkster. Het bestuur van het bedrijf startte in 2019 een eerste onderzoek naar zijn gedrag, en achtte zijn rol na dat onderzoek niet langer gepast, zo schreef The Wall Street Journal vorig jaar nog.

Met de nieuwe doorlichting en het rapport dat daarop volgt, lijkt Microsoft in het reine te willen komen zijn verleden en reputatie op het vlak van behandeling van medewerkers. Aandeelhouders vroegen vorig jaar, na het uitkomen van de aantijgingen, al om zo'n onderzoek.

Voor de review wordt een derde partij aangetrokken, het advocatenbureau Arent Fox. Dat bedrijf zal onder meer bekijken welke stappen Microsoft nam om medewerkers, waaronder directeuren, verantwoordelijk te houden voor hun gedrag, inclusief seksuele intimidatie en discriminatie. De bevindingen van het bureau worden eerst privaat met de techgigant gedeeld, waarna er een publiek rapport wordt opgesteld met verbeteringen die Microsoft wilt aanbrengen.

