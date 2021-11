WhatsApp voegt meer informatie toe aan zijn gebruiksregels na de zware boete die de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit (DPC) heeft opgelegd. De chatdienst, deel van Facebook-groep Meta, heeft maandag echter benadrukt dat er niets zal veranderen aan de manier waarop de gegevens worden verwerkt. WhatsApp brengt alleen de door de DPC gevraagde verduidelijkingen aan.

De chatdienst ging in beroep tegen de in september opgelegde boete van 225 miljoen euro, maar moet zolang de procedure loopt wel aan de voorwaarden voldoen.

Volgens WhatsApp zal onder meer gedetailleerde informatie worden verstrekt over de reden waarom gegevens worden opgeslagen of verwijderd en hoe ze over de grenzen heen worden doorgegegeven. Ook de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens zal nader worden toegelicht. Gebruikers moeten op de veranderingen worden gewezen via een banner in de app.

De gegevensbeschermingsautoriteit in Ierland, waar WhatsApp gevestigd is, beschuldigde de chatdienst begin september van inbreuken op de Europese privacywetgeving (GDPR). De boete is de op een na hoogste die tot nu toe werd uitgeschreven voor zo'n inbreuk. In juli kreeg webwinkel Amazon in Luxemburg een boete van 746 miljoen euro. Ook dat bedrijf ging in beroep.

