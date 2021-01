Ook Amazon Web Services (AWS) heeft de toegang tot het socialemediaplatform Parler tijdelijk onmogelijk gemaakt. Eerder verwijderden Google en Apple de app al uit hun stores. Volgens de techreuzen doet Parler niet genoeg tegen gebruikers die met geweld dreigen of zich inlaten met illegale activiteiten.

Parler wordt gezien als een alternatief voor Twitter en zou gediend hebben om de rellen bij het Capitool te organiseren. Volgens Google werd via de app ook in de dagen daarna nog steeds opgeroepen tot geweld in de VS. De internetgigant besloot Parler zaterdag uit de Play Store te halen tot het bedrijf achter de app 'de dringende dreiging voor de publieke veiligheid aanpakt'.

Alternatief voor Trump-fans

Een dag later ging Apple over tot dezelfde maatregel. 'Parler heeft niet de gepaste maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van bedreigingen voor de veiligheid van personen', klinkt het. Parler was zaterdag nog de meest gedownloade gratis app van de hele App Store.

Intussen heeft ook Amazon actie ondernomen tegen Parler, door te voorkomen dat de app gebruik kan maken van Amazon Web Services. Parler wordt gehost door de clouddienst van Amazon en is zonder die infrastructuur niet toegankelijk. 'Het is duidelijk dat Parler niet over de nodige middelen beschikt om te voldoen aan de AWS-gebruiksovereenkomst', aldus Amazon in een mail aan Parler, die in handen is gekomen van BuzzFeed News.

Opbouwen vanaf nul

Bij Parler gaan ze ervanuit dat de ban door de drie technologiereuzen van tijdelijke duur zal zijn. 'Mogelijk zal de dienst tot een week lang onbeschikbaar zijn op het internet. In de tussentijd bouwen we Parler van nul af aan op', zei CEO John Matze in een verklaring.

Nu Twitter Donald Trump heeft verbannen, zoeken veel fans van de president naar een alternatief. Toepassingen zoals Parler en Gab, die sterk focussen op vrije meningsuiting en de bescherming van gebruikersrechten, kregen een pak nieuwe leden.

