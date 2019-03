Na Pinterest en Youtube gaat ook Facebook strijd aan met desinformatie over vaccinatie

Daarnaast onderzoekt de sociaalnetwerksite hoe het daarentegen op grote schaal pedagogische informatie over vaccins kan delen wanneer mensen toch op valse informatie over de kwestie stuiten. Eind februari kondigden Pinterest en YouTube al gelijkaardige maatregelen aan.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten is het percentage van tweejarigen die nog geen enkel vaccin toegediend kregen gestegen van 0,9 procent voor kinderen geboren in 2011 naar 1,3 procent bij kinderen die in 2015 het levenslicht zagen. Het aantal aanvragen voor vaccinvrijstellingen nam in 2017-2018 voor het derde jaar op rij toe in de Verenigde Staten.

Een uitgebreide Deense studie waarbij meer dan 650.000 Deense kinderen ruim een decennium lang werden gevolgd bevestigde recent nog wat al heel wat andere wetenschappers eerder ook al concludeerden. In tegenstelling tot wat sommigen op sociale netwerken beweren, vergroten vaccins tegen mazelen, de bof en rodehond helemaal niet het risico op autisme.