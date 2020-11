WhatsApp-gebruikers kunnen binnenkort berichten met een beperkte levensduur versturen. Na zeven dagen worden de boodschappen verwijderd. De functie doet sterk denken aan een feature van Snapchat. Bij die dienst worden berichten automatisch gewist zodra ze zijn bekeken of verlopen.

WhatsApp heeft de functie nog niet geactiveerd, maar de berichtendienst geeft op zijn website wel al uitleg over de mogelijkheid. Als de functie is ingeschakeld, worden ook ongelezen berichten na de periode van zeven dagen gewist.

Verdwijnende berichten kunnen zowel in individuele chats als voor groepsgesprekken worden ingesteld. Voor individuele chats kunnen gebruikers dat zelf regelen, in een groepsgesprek heeft alleen de beheerder die bevoegdheid.

Leentjebuur spelen

WhatsApp waarschuwt wel dat mensen alleen verdwijnende berichten moeten aanzetten bij personen die ze vertrouwen. Andere gebruikers kunnen namelijk nog wel berichten doorsturen of er screenshots van maken om de boodschappen te bewaren.

Het is overigens niet voor het eerst dat WhatsApp leentjebuur speelt bij concurrent Snapchat. Ook de Story-functie van de berichtendienst is losjes gebaseerd op die van Snapchat. Wanneer de verdwijnende berichten precies worden geïntroduceerd in WhatsApp, is nog niet bekend.

