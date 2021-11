Internetgigant Google voert zijn nieuwsdienst Google News weer in Spanje in. In 2014 doekte het Amerikaanse bedrijf Google News er op toen een wet over auteursrechten werd goedgekeurd die het zou verplichten om media te vergoeden voor gebruikte artikels.

Google News zal 'begin 2022' weer beschikbaar zijn in Spanje. Dat is het gevolg van de omzetting van een Europese richtlijn uit 2019 over auteursrecht en naburige rechten in het Zuid-Europese land. De richtlijn verplicht internetreuzen als Google en Facebook om media te betalen voor de content die ze gebruiken.

Vrije keuze

De nieuwe regelgeving 'zal Spaanse media, groot en klein, toelaten om vrij te kiezen hoe hun content terug te vinden is op het internet en hoe ze daar inkomsten uit halen', benadrukt Google. Het bedrijf zegt dat het in de komende maanden akkoorden zal proberen te sluiten met lokale media.

