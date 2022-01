Naki Power, een netwerk van oplaadstations voor smartphones, heeft een nieuwe investeringsronde van 3 miljoen euro afgesloten met ScaleFund, Sambrinvest en het Amerikaanse Luxor Capital.

Nog niet gehoord van de Belgische start-up Naki Power? Je kan ze kennen van de zwarte kastjes op openbare plaatsen in Brussel, Gent en Antwerpen waarmee je je smartphone kan opladen. Eigenlijk zijn het oplaadpunten met draagbare powerbanks waarmee je onderweg elektronische apparaten kunt opladen. Telenet werkt sinds 2020 samen met Naki Power: Yugo-, Wigo- en One-klanten krijgen de eerste 24 uur van elke oplaadsessie gratis. Ook met NMBS en Brussels Airport loopt een partnership en ondertussen vind je de oplaadstations ook al in Madrid, Parijs en Stockholm.

'De doelstelling voor 2022 is om het aantal stations in Europa te verdubbelen, maar vooral om de Naki-community uit te breiden. We willen tegen het einde van het jaar één miljoen gebruikers bereiken in de bestaande markten', aldus Zaccaria Aghemio, CEO van Naki Power. Meteen is ook duidelijk waar de pas opgehaalde extra 3 miljoen euro moet voor dienen. 'Het team achter Naki Power weet duidelijk hoe ze dit soort projecten moeten opschalen', zegt Olivier Mertens, Investment Manager bij Sambrinvest in een persmededeling. 'Als er in Europa een voorloper is op het gebied van draagbare oplaadoplossingen, dan zijn zij het wel', klinkt het nog. Momenteel telt de start-up een 30-tal medewerkers en naar eigen zeggen 100.000 gebruikers verspreid over zo'n 2.000 stations.

Naast Sambrinvest is ook het Belgische durfkapitaalfonds ScaleFund een van de investeerders. Snel marktleider worden op Europees en daarna zelfs mondiaal niveau: dat is het niet mis te verstane doel dat Alexandre Dutoit, Investment Partner bij ScaleFund, formuleert. Ook het Amerikaanse Luxor Capital investeert in de Pre-Series A ronde van in totaal dus 3 miljoen euro. Naki Power werd in 2019 als Mobile Power Solutions opgericht door John Timothy Rucquoi-Berger en Zaccaria Aghemio.

Aziatische mosterd De spreekwoordelijke mosterd haalt Naki Power in Azië, waar het model even populair is als dat van pakweg vervoersdiensten als Uber of Bird of deelfietsen. Je opent de Naki-app om het dichtstbijzijnde Naki Station te vinden, je gaat erheen en scant een QR-code om een powerbank te ontgrendelen. Eenmaal de smartphone opgeladen, kun je de powerbank bij elk willekeurig Naki Station weer inleveren. minuten.

Nog niet gehoord van de Belgische start-up Naki Power? Je kan ze kennen van de zwarte kastjes op openbare plaatsen in Brussel, Gent en Antwerpen waarmee je je smartphone kan opladen. Eigenlijk zijn het oplaadpunten met draagbare powerbanks waarmee je onderweg elektronische apparaten kunt opladen. Telenet werkt sinds 2020 samen met Naki Power: Yugo-, Wigo- en One-klanten krijgen de eerste 24 uur van elke oplaadsessie gratis. Ook met NMBS en Brussels Airport loopt een partnership en ondertussen vind je de oplaadstations ook al in Madrid, Parijs en Stockholm.'De doelstelling voor 2022 is om het aantal stations in Europa te verdubbelen, maar vooral om de Naki-community uit te breiden. We willen tegen het einde van het jaar één miljoen gebruikers bereiken in de bestaande markten', aldus Zaccaria Aghemio, CEO van Naki Power. Meteen is ook duidelijk waar de pas opgehaalde extra 3 miljoen euro moet voor dienen. 'Het team achter Naki Power weet duidelijk hoe ze dit soort projecten moeten opschalen', zegt Olivier Mertens, Investment Manager bij Sambrinvest in een persmededeling. 'Als er in Europa een voorloper is op het gebied van draagbare oplaadoplossingen, dan zijn zij het wel', klinkt het nog. Momenteel telt de start-up een 30-tal medewerkers en naar eigen zeggen 100.000 gebruikers verspreid over zo'n 2.000 stations.Naast Sambrinvest is ook het Belgische durfkapitaalfonds ScaleFund een van de investeerders. Snel marktleider worden op Europees en daarna zelfs mondiaal niveau: dat is het niet mis te verstane doel dat Alexandre Dutoit, Investment Partner bij ScaleFund, formuleert. Ook het Amerikaanse Luxor Capital investeert in de Pre-Series A ronde van in totaal dus 3 miljoen euro. Naki Power werd in 2019 als Mobile Power Solutions opgericht door John Timothy Rucquoi-Berger en Zaccaria Aghemio.