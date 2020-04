Ook bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wordt er dezer dagen thuis gewerkt. Sterker nog, een team van NASA heeft vanuit huis een onbemande verkenner laten rondrijden over Mars.

De verkenner is de Curiosity, die al sinds 2012 op Mars vertoeft. Elke ochtend krijgt het wagentje van de vluchtleiding de opdrachten voor die dag. Daarna voert hij zijn taken zelf uit. Tientallen mensen zijn constant bezig om elk commando uit te rekenen en te testen. Live sturen kan niet, omdat elk signaal minuten later pas aankomt op Mars. Wanneer de 'bestuurder' een afgrond ziet, is de Curiosity daar al lang in gestort. Alles moet behoedzaam gebeuren en daarom gaat het verkennen van Mars ook zo langzaam.

Gat boren

Op 20 maart stuurden technici van de missie vanuit huizen hun opdrachten naar Mars, zo heeft NASA nu bekendgemaakt. De Curiosity moest een gat in een rots boren. Twee dagen later voerde het karretje vlekkeloos zijn taak uit.

De NASA had beeldschermen, hoofdtelefoons en andere apparatuur thuisbezorgd bij de medewerkers, maar dat kon niet met alle elektronica. Zo gebruikt de NASA normaal gezien geavanceerde 3D-brillen om de verkenner te besturen en het landschap van Mars te bekijken. Dat losten de technici ditmaal op met simpele bioscoopbrilletjes met een rood en een blauw glas.

