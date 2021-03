NASA heeft donderdag met succes een statische test afgerond met de motoren van zijn nieuwe SLS-draagraket, die op een dag astronauten naar de maan zal brengen. Dat is een opluchting voor het Amerikaanse ruimtevaartagentschap nadat een vorige test in januari ingekort werd.

De vier RS-25-motoren van de eerste trap van de raket, elk zo groot als een auto, werden iets meer dan acht minuten lang aangestoken. De bedoeling was om een lanceerfase te simuleren. Ze produceerden een enorme rookwolk en oorverdovend lawaai op het testcentrum van Stennis in Mississipi.

Voor de zogenaamde hot fire-test, die plaatsvond rond 21.40 uur onze tijd, waren de tanks gevuld met ongeveer 2,6 miljoen liter brandstof. 'Succesvolle test', tweette Nasa op het officiële account van de raket, kort nadat applaus weerklonk in de controlekamer.

Jaren achter op schema

Bij een soortgelijke test eind januari vielen de motoren veel eerder uit dan verwacht, namelijk na iets meer dan een minuut na de ontsteking. Deze keer 'dwong niets een voortijdige stop af, wat heel goed is', verklaarde Bill Wrobel, die bij NASA verantwoordelijk is voor de tests, tijdens de live-uitzending van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap op internet. De gegevens moeten nu in detail worden geanalyseerd.

De SLS (Space Launch System)-raket ligt al jaren achter op schema. Het is een krachtige draagraket die is ontworpen om het Orion-ruimtevaartuig te vervoeren, als onderdeel van het Amerikaanse Artemis-programma om terug te keren naar de maan. Deze test was de laatste van een serie van acht om te verifiëren dat de eerste trap van de raket klaar is voor de lancering van Artemis-missies. De trap is bijna 65 meter hoog en bestaat uit de motoren, tanks en computers die het brein van de raket vormen. Het gevaarte zal nu worden vervoerd naar het Kennedy Space Center in Florida.

