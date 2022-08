De lancering van de Artemis-1, waarmee de Verenigde Staten opnieuw naar de Maan willen vliegen, is nog altijd vrijdag mogelijk. Dat meldt het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA. De lancering werd maandag uitgesteld na technische problemen.

'We houden de optie van vrijdag', verklaarde Mike Sarafin, de verantwoordelijke voor de missie, op een persconferentie. Hij zei dat de teams hun analyse vandaag zouden hervatten om een beter idee te krijgen van de tijd die nodig is om de opgetreden problemen te verhelpen.

Het vertrek was oorspronkelijk maandag voorzien om 14.33 uur onze tijd. Een nieuwe poging stond al gepland op vrijdag 2 september, als de lancering van maandag afgeblazen zou worden. Lukt het dan ook niet, dan is de volgende mogelijkheid maandag 5 september.

Het Artemis-programma beoogt, ten vroegste in 2025, opnieuw mensen naar de maan te brengen en terug te halen. NASA wil dit, naar analogie van het Apollo-programma, stapsgewijs bereiken.

