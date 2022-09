Voor het eerst is een sonde van de Nasa met opzet ingeslagen op een asteroïde, met de bedoeling om die uit koers te slaan. De onbemande sonde van de Dart-missie ('Double Asteroid Redirection Test'), die met een camera was uitgerust, sloeg dinsdag zoals gepland in op de asteroïde Dimorphos.

Dimorphos, een soort maan van de asteroïde Didymos met een diameter van 160 meter, vormde volgens de Nasa geen reëel gevaar voor de aarde. Deze missie, die de baan van de asteroïde licht moet wijzigen, brengt daar volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ook geen verandering in. Met de missie, die ongeveer 330 miljoen dollar kostte, hoopt de Nasa inzicht te krijgen in manieren waarop de aarde kan beschermd worden tegen asteroïden die haar richting uitkomen.

Dart werd in november 2021 gelanceerd en sloeg om 1.14 uur Belgische tijd in op Dimorphos, meer dan tien miljoen kilometer van ons verwijderd. De inslagsnelheid bedroeg meer dan 20.000 kilometer per uur.

Voorlopig veilig

De Italiaanse cubesat LICIACubesat reisde mee met Dart. Die nanosatelliet ter grootte van een schoenendoos beschikt over twee optische camera's. De cubesat, die vooraf losgekoppeld was van het moederschip, volgde het nooit geziene spektakel zo vanop de eerste rij. Toch zal het effect van de inslag niet meteen geweten zijn, klonk het eerder al.

Sowieso is de mensheid voorlopig veilig voor gevaar uit de ruimte. Rond de zon draaien miljarden asteroïden en kometen. Enkele tienduizenden daarvan zouden ooit een gevaar voor de aarde kunnen vormen, maar die komen in elk geval de komende honderd jaar niet bij ons in de buurt.

Wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) zullen overigens deelnemen aan de verwerking van de Dart-gegevens. De analyse van de data zal hen in staat stellen de binnenkant van asteroïden beter te begrijpen.

Dimorphos, een soort maan van de asteroïde Didymos met een diameter van 160 meter, vormde volgens de Nasa geen reëel gevaar voor de aarde. Deze missie, die de baan van de asteroïde licht moet wijzigen, brengt daar volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ook geen verandering in. Met de missie, die ongeveer 330 miljoen dollar kostte, hoopt de Nasa inzicht te krijgen in manieren waarop de aarde kan beschermd worden tegen asteroïden die haar richting uitkomen.Dart werd in november 2021 gelanceerd en sloeg om 1.14 uur Belgische tijd in op Dimorphos, meer dan tien miljoen kilometer van ons verwijderd. De inslagsnelheid bedroeg meer dan 20.000 kilometer per uur.De Italiaanse cubesat LICIACubesat reisde mee met Dart. Die nanosatelliet ter grootte van een schoenendoos beschikt over twee optische camera's. De cubesat, die vooraf losgekoppeld was van het moederschip, volgde het nooit geziene spektakel zo vanop de eerste rij. Toch zal het effect van de inslag niet meteen geweten zijn, klonk het eerder al.Sowieso is de mensheid voorlopig veilig voor gevaar uit de ruimte. Rond de zon draaien miljarden asteroïden en kometen. Enkele tienduizenden daarvan zouden ooit een gevaar voor de aarde kunnen vormen, maar die komen in elk geval de komende honderd jaar niet bij ons in de buurt.Wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) zullen overigens deelnemen aan de verwerking van de Dart-gegevens. De analyse van de data zal hen in staat stellen de binnenkant van asteroïden beter te begrijpen.