De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA onderzoekt of er een misdaad is begaan in het ISS. Het zou om het eerste misdrijf gaan in de ruimte, al gaat het in praktijk vooral om een vechtscheiding op aarde.

De verdachte is astronaute Anne McClain, die tijdens haar verblijf in het ISS de bankrekening van haar ex-vrouw heeft bekeken. McClain ontkent dat niet, maar benadrukt dat ze daarbij niets verkeerds heeft gedaan. Haar voormalige partner betwist dat.

Maar omdat McClain de bankrekening vanuit de ruimte bekeek, gaat het technisch gezien om een mogelijk misdrijf in de ruimte. Volgens de New York Times zou het de eerste keer zijn dat dat het geval is.

De feiten kwamen aan het licht toen Summer Worden, de voormalige partner van McClain merkte dat haar ex-vrouw nog op de hoogte was van haar financiële toestand. Daarop vroeg ze de bank vanaf welke computers haar rekening werd bekeken en één van de toestellen maakte verbinding vanuit het ISS.

McClain ontkent de feiten niet, maar nuanceert dat ze enkel wou nagaan of de nodige rekeningen werden betaald en of er genoeg geld was voor de zoon die de twee samen opvoeden, wat ze ook voor de scheiding deed. Ze gebruikte daarbij de login en het wachtwoord die ze eerder gebruikte en kreeg naar eigen zeggen nooit te horen dat ze dat niet langer mocht doen. Worden is van oordeel dat nu het koppel gescheiden is, zulke dingen niet kunnen.

De zaak is vooral interessant omdat de ruimte technisch gezien geen Amerikaans grondgebied is. Maar in praktijk gelden voor Amerikanen in de ruimte dezelfde wetten als in hun thuisland.