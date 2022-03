De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft zijn nieuwe raketsysteem overgebracht naar de lanceerbasis Cape Canaveral in Florida, waar binnenkort uitgebreide testen zullen plaatsvinden. Het systeem bestaat uit de raket Space Launch System en de Orion-capsule.

Het gevaarte werd donderdagavond lokale tijd met een transportwagen buitengereden en bevindt zich intussen bij de lanceerbasis. Voordat het systeem ten vroegste in mei voor het eerst onbemand getest kan worden, staan nog talrijke andere tests op het menu.

Opnieuw naar de maan

De Artemis-missie had als doel om in 2024 voor het eerst in bijna vijftig jaar opnieuw Amerikaanse astronauten op de maan te laten landen. Wegens allerlei vertragingen is deze missie uitgesteld tot ten vroegste 2025.

De missie moet vier astronauten met behulp van de Orion-capsule in een baan om de maan brengen, waarna twee van hen zullen overstappen op een SpaceX-lander voor het laatste traject naar de maan.

