Zowat drie maanden nadat India vruchteloos heeft geprobeerd een sonde neer te zetten op de maan, heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA brokstukken van de Vikram gevonden.

De Vikram maakte deel uit van de tweede, 142 miljoen dollar kostende, Indiase maanmissie, Chandrayaan-2, en was de eerste poging van New Delhi om zacht te landen op de maan. Maar twee kilometer boven het maanoppervlak en luttele minuten voor neerstrijken viel het contact met het onbemande ruimtetuig uit. Terwijl het moederschip banen bleef en blijft trekken rondom het hemellichaam, crashte de Vikram. Weg was de droom om vijf dagen lang een nooit eerder geëxploreerd deel van de Maan te verkennen. Het was de bedoeling op de zuidelijke pool de grond te analyseren en op zoek naar water te gaan.

Gisteren pakte het Goddard Spac Flight Center van de NASA uit met foto's van wat de plaats van de impact moet zijn. Over meerdere kilometers verspreid zijn brokstukken te zien. De NASA crediteert een Indiase ingenieur uit de zuidelijke stad Chennau als behulpzaam bij de identificatie. Eerste foto's waren al in oktober en november het werk van de Amerikaanse sonde Lunar Reconnaissance Orbiter. Later is de fotoreeks met een betere belichting door de zon overgedaan.

Was India geslaagd, dat zou het pas de vierde natie zijn die een zachte landing op de maan lukte. Wie dat reeds kon, waren de vroegere Sovjetunie, de VS en China.