De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vraagt de hulp van gamers en burgerwetenschappers bij het onderzoek van de oceanen. Via virtuele oceaanexpedities kunnen ze helpen om bedreigde ecosystemen in kaart te brengen.

NASA heeft de complexe systemen om sterren waar te nemen aangepast voor de oceanen. De software filtert de optische vervormingen weg die door het water worden veroorzaakt, en maakt zo gedetailleerde beelden van de oceaanbodem en koraalriffen mogelijk. Maar die beelden op zich zijn niet voldoende, en daarom vraagt de NASA hulp van gamers en burgerwetenschappers.

Wie zich geroepen voelt, kan NeMO-Net spelen, In dit videogame moet je koralen identificeren en classificeren met behulp van de 3D-beelden, terwijl je virtueel de oceaan afreist op het onderzoeksschip Nautilus. Op die manier kan een wereldwijde koraalkaart worden gecreëerd. Het spel is al beschikbaar voor iOS van Apple en binnenkort ook voor Android-toestellen.

Het startmateriaal bestaat uit beelden die zijn verzameld tijdens vluchten boven onder meer Puerto Rico, Guam en Amerikaans Samoa. Tijdens elke 'duik' communiceren spelers met echte NASA-gegevens, leren ze over de verschillende soorten koralen op de ondiepe oceaanbodem en bevestigen ze waar in de beelden de koralen voorkomen. Op die manier helpen ze de supercomputer van NASA spelenderwijs in het herkennen van de koralen.

Het uiteindelijke doel is een kaart van alle koraalriffen in de wereld in hoge resolutie. Aan de hand van zo'n kaart kunnen wetenschappers beter begrijpen wat er met koralen gebeurt en manieren vinden om ze te beschermen.

