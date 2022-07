Na de succesvolle missie van de Marshelikopter Ingenuity, wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA nog twee andere minihelikopters naar de rode planeet sturen. De toestellen moeten eerder genomen bodemstalen verzamelen, die vervolgens naar de aarde teruggestuurd kunnen worden.

De Ingenuity was in februari 2021 samen met de rijdende robot Perseverance op Mars geland. Kort daarna werd de 1,8 kilogram zware helikopter het eerste toestel dat een gemotoriseerde vlucht op een andere planeet uitvoerde. Intussen zijn al 29 vluchten voltooid. De missie van de helikopter, die oorspronkelijk een dertigtal dagen zou duren, is voor onbepaalde tijd verlengd.

Lees ook: Helikopter Ingenuity maakt historische eerste vlucht op Mars

NASA wil nu twee nieuwe helikopters inzetten om de bodemstalen te recupereren die door Perseverance werden genomen. Tot nu toe was het plan om daarvoor een andere Marsrobot naar de planeet te sturen, maar van dat voornemen wordt nu afgezien. De twee nieuwe helikopters zijn vergelijkbaar met de Ingenuity, maar zijn iets zwaarder. Ze zullen ook in staat zijn om de genomen bodemstalen, die tot 150 gram kunnen wegen, op te pikken en te vervoeren.

In totaal kunnen zo dertig buisjes gerecupeerd worden. Die kunnen dan in een ruimtetuig worden geladen dat in een baan om Mars wordt gebracht, waarna een ander ruimteschip de lading kan oppikken en weer naar onze planeet kan brengen. Volgens de huidige plannen worden de stalen in 2033 op aarde verwacht.

De Ingenuity was in februari 2021 samen met de rijdende robot Perseverance op Mars geland. Kort daarna werd de 1,8 kilogram zware helikopter het eerste toestel dat een gemotoriseerde vlucht op een andere planeet uitvoerde. Intussen zijn al 29 vluchten voltooid. De missie van de helikopter, die oorspronkelijk een dertigtal dagen zou duren, is voor onbepaalde tijd verlengd.NASA wil nu twee nieuwe helikopters inzetten om de bodemstalen te recupereren die door Perseverance werden genomen. Tot nu toe was het plan om daarvoor een andere Marsrobot naar de planeet te sturen, maar van dat voornemen wordt nu afgezien. De twee nieuwe helikopters zijn vergelijkbaar met de Ingenuity, maar zijn iets zwaarder. Ze zullen ook in staat zijn om de genomen bodemstalen, die tot 150 gram kunnen wegen, op te pikken en te vervoeren.In totaal kunnen zo dertig buisjes gerecupeerd worden. Die kunnen dan in een ruimtetuig worden geladen dat in een baan om Mars wordt gebracht, waarna een ander ruimteschip de lading kan oppikken en weer naar onze planeet kan brengen. Volgens de huidige plannen worden de stalen in 2033 op aarde verwacht.