De Nationale Bank heeft haar applicatie voor de jaarrekeningen voortaan in de cloud draaien. Dat moet de toepassing sneller en schaalbaarder maken.

De balanscentrale, CBSO of Central Balance Sheet Office, is een van de kerntaken van de bank. Er worden jaarlijks een half miljoen jaarrekeningen neergelegd door dertigduizend Belgische bedrijven die dagelijks zo'n tachtigduizend keer worden geraadpleegd. Het is een van de kerntaken van de bank.

Die toepassing gaat nu naar de cloud. De NBB sloot daarvoor een tienjarig contract af met Atos dat een oplossing ontwikkelde op basis van XBLR, een open source framework voor het uitwisselen van bedrijfsinformatie.

