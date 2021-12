De Nederlandse Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) en BelgiumIX, het alternatieve interconnectie-platform voor serviceproviders, introduceren samen de 'Nationale Wasstraat' in ons land. Het betreft een afweersysteem waarmee providers zich kunnen beschermen tegen DDOS-aanvallen.

Bij een typische DDOS-aanval wordt dusdanig veel dataverkeer naar netwerken of servers verstuurd, dat netwerk totaal verzadigd raakt en onbruikbaar wordt. Alles gaat offline tot de aanval stopt. De Nationale Wasstraat of NaWas, die in Nederland al langer operationeel is, biedt bescherming tegen zo'n aanval, door de enorme hoeveelheid dataverkeer naar de getroffen IP-adressen om te leiden en te filteren. De getroffen adressen en netwerken zijn dan na enkele minuten weer bereikbaar, ook al gaat de aanval door.

Aanvallen grootschaliger

'In vergelijking met on-premise oplossingen kan je met NaWas veel meer dataverkeer verwerken zonder dat je hardware moet aankopen en alle connectiviteitscontracten voor het overvloedige dataverkeer zelf moet gaan afsluiten', klinkt het bij BelgiumIX. Het bedrijf wijst erop dat DDOS-aanvallen tegenwoordig vaak zo grootschalig zijn dat een doorsnee operator ze niet zomaar meer zelf verwerkt krijgt. 'Alleen al het afgelopen jaar verwerkte de NaWas (in Nederland, nvdr) zo'n 1.600 aanvallen. In het afgelopen kwartaal zagen we bovendien aanvallen met een omvang van meer dan 300 Gbps.'

BelgiumIX ontsluit vandaag tien datacenters in ons land. 'De samenwerking met NBIP stelt ons in staat om ook kleinere operatoren en bedrijven eenvoudig toegang te geven tot een betaalbaar maar sterk DDOS-veiligheidsplatform. Voorheen moest je als operator al internationaal actief zijn of een volledig afzonderlijke internetverbinding achter de hand houden, om gebruik te kunnen maken van zo'n extern scrubbing center', aldus een woordvoerder van BelgiumIX.

Vanuit BelgiumIX wordt er richting de kleinere operatoren geen meerkost aangerekend voor het gebruik van de Nationale Wasstraat.

