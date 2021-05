Er is sinds woensdag een nieuwe versie van de app ObsIdentify beschikbaar. De originele versie kwam vorig jaar uit en helpt je bij het herkennen van verschillende dieren en planten. 'Beschouw het als Pokémon Go voor de natuur', zegt Hannes Ledegen van Natuurpunt.

De vernieuwde app moedigt de gebruiker met badges en uitdagingen aan om nog meer op zoek te gaan naar verschillende soorten fauna en flora. Hiermee help je de natuur in België in kaart brengen. 'Het is een beetje zoals op Pokémons jagen, maar dan in de natuur', aldus Ledegen.

De toepassing herkent intussen meer dan 22.300 soorten wilde dieren en planten.

Natuurdatabank

Als je een account aanmaakt in de app, dan kunnen je waarnemingen gebruikt worden door onderzoekers. 'Al die data komen terecht op Waarnemingen.be, de grootste natuurdatabank van België', vertelt Ledegen. Hij beklemtoont wel bij dat het uitsluitend gaat over waarnemingen in de natuur, niet over foto's van potplanten en huisdieren.

De vernieuwde ObsIdentify-app is zowel beschikbaar voor Android-toestellen als voor iPhones met iOS.

