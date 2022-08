De NAVO onderzoekt de impact van een datalek van geheime militaire documenten die door een groep van hackers online worden verkocht.

De gegevens omvatten blauwdrukken van (raket) wapens die door NAVO-landen in de oorlog in Oekraïne werden gebruikt. Dit meldt de BBC. Volgens de zender verkopen hackers informatiedossiers die gestolen zijn bij een grote Europese wapenmaker. Het Franse MBDA Missile Systems bevestigt dat er gegevens zijn buitgemaakt, maar dat daar geen geheime bestanden er tussen zitten. MBDA werkt nu samen met autoriteiten in Italië, waar het datalek plaatsvond.

Het bedrijf ontkent dat zijn IT-systemen zijn gehackt en dient een strafrechtelijke vervolging in voor criminele pogingen tot afpersing.

MBDA meldt in een mededeling: 'Een groep hackers beweert de IT-netwerken van MBDA te hebben gehackt en vertrouwelijke MBDA-informatie te hebben verkregen. Nadat MBDA weigerde een door de afpersers geëist losgeld te betalen, heeft de criminele groep online aangeboden om tegen betaling informatie te verstrekken.

MBDA kon vaststellen dat de gegevens afkomstig van MBDA Italië niet afkomstig waren van een hackaanval, maar van een externe harde schijf. De interne verificatieprocessen die MBDA startte direct nadat het incident bekend werd, hebben tot nu toe aangetoond dat de online aangeboden gegevens noch geclassificeerde noch gevoelige gegevens zijn.

MBDA heeft de relevante autoriteiten onmiddellijk geïnformeerd en ondersteunt het onderzoek. Tegen de daders zijn juridische stappen ondernomen. MBDA beschikt over hoogwaardige IT-beveiligingssystemen en is voorbereid op dit soort criminele activiteiten.'

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

