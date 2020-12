De NAVO onderzoekt of de computersystemen van de verdragsorganisatie ook aangevallen zijn door hackers. Aanleiding is de grote cyberaanval op onder meer Amerikaanse ministeries die afgelopen week naar buiten kwam.

Tot nu toe hebben de it-experts van de NAVO nog geen verdachte zaken aangetroffen in de netwerken, maar ze gaan nog door met het opsporen van mogelijke dreigingen, zei een NAVO-woordvoerder zaterdag.

De hackers, die volgens de VS uit Rusland komen, sloegen toe via software van het Amerikaanse SolarWinds, die ook door de Amerikaanse overheid wordt gebruikt. Ook de NAVO gebruikt software van dit bedrijf.

Op de computersystemen van de Europese Commissie zijn volgens een woordvoerder geen inbreuken gevonden. Software van SolarWinds wordt slechts in één instantie gebruikt. Het dagelijks bestuur van de EU is nog wel bezig de situatie te analyseren.

Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft meldde donderdag slachtoffer te zijn van de hackers. Volgens bestuursvoorzitter Brad Smith zijn niet alleen netwerken in de VS getroffen, maar ook in België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Mexico, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verwacht dat de lijst met geraakte landen nog zal groeien.

Tot nu toe hebben de it-experts van de NAVO nog geen verdachte zaken aangetroffen in de netwerken, maar ze gaan nog door met het opsporen van mogelijke dreigingen, zei een NAVO-woordvoerder zaterdag.De hackers, die volgens de VS uit Rusland komen, sloegen toe via software van het Amerikaanse SolarWinds, die ook door de Amerikaanse overheid wordt gebruikt. Ook de NAVO gebruikt software van dit bedrijf.Op de computersystemen van de Europese Commissie zijn volgens een woordvoerder geen inbreuken gevonden. Software van SolarWinds wordt slechts in één instantie gebruikt. Het dagelijks bestuur van de EU is nog wel bezig de situatie te analyseren.Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft meldde donderdag slachtoffer te zijn van de hackers. Volgens bestuursvoorzitter Brad Smith zijn niet alleen netwerken in de VS getroffen, maar ook in België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Mexico, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verwacht dat de lijst met geraakte landen nog zal groeien.