Na gesprekken met de Verenigde Staten zouden Nederland en Japan een breder exportverbod uitvaardigen rond chips en chipmachines. Die mogen niet meer worden uitgevoerd naar China. De maatregel lijkt vooral chipmachinebouwer ASML te raken.

Dat schrijft Bloomberg. Nederland zou na gesprekken met de Amerikaanse overheid hebben toegezegd om de modernste machines van ASML te blokkeren van export naar China. Het gaat om EUV-machines die gebruik maken van immersielithografie, om bijzonder krachtige en kleine chips te bouwen. Volgens Bloomberg zou de VS ook nog een verbod willen op de export van oudere DUV-machines, waarvan er nu al een grote hoeveelheid in China staan. Nederlands permie Rutte heeft al gezegd dat hij publiek niet wil ingaan op die gesprekken en wat er precies ondertekend is, omdat de inhoud te gevoelig zou zijn.

Het Nederlandse ASML is een van de belangrijkste bouwers ter wereld van machines om nieuwe chips te fabriceren. Op die manier vormt het bedrijf, en diens thuisland, een belangrijke sleutel in de pogingen van onder meer de VS om te verhinderen dat geavanceerde chips in China terechtkomen. De Verenigde Staten en China leven al enkele jaren op gespannen voet. Naast Nederland zou ook Japan de voorbij week beloofd hebben om de chipexport naar China te beperken.

