De Nederlandse Corona-app is nu beschikbaar voor burgers. Ze werd gelanceerd in de Google Playstore en de Apple Appstore. Ze kan door iedereen worden gedownload, maar werkt voorlopig maar in een drietal regio's.

"We hebben vooral gefocust op de privacy en dat kost veel tijd. Het duurde langer dan we wilden, maar ik ben trots op het resultaat", aldus mede-bouwer Brenno de Winter in NPO Radio 1 programma Dit is de Dag. De app is vooralsnog in drie regio's in Overijssel en Drenthe te gebruiken. Ze zou landelijk moeten werken tegen 1 september. "Als het goed is gaan miljoenen mensen ermee aan de slag. Dan wil je wel dat het klopt, dat het veilig is en dat het er netjes uitziet", zo verklaart De Winter de vertraging.

Nederland heeft een heel traject doorlopen, met verschillende afgeketste initiatieven, tests en broncode-analyses, om tot zijn app te komen. Het koos uiteindelijk voor een decentraal model dat Bluetooth gebruikt om bij te houden welke toestellen in de buurt zijn geweest. Gebruikers krijgen een code als ze positief testen op Covid-19 en die kunnen ze vervolgens in de app ingeven, waarna iedereen waarmee ze in contact zijn geweest een seintje krijgt. De app houdt geen locatiegegevens bij en gebruikt de API die Google en Apple vrijgeven voor dit soort apps. Het systeem is dus gelijkaardig aan onder meer de Duitse app.

"Om de veiligheid nog meer te waarborgen zal bij iedere versie van de app een notaris betrokken zijn om te verifiëren of de software echt is", zegt Brenno de Winter nog. De bouwers van de coronamelder verwachten de gebruik van de app zal leiden tot een kortstondige piek bij testcentra.

