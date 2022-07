QuTech, een onderdeel van de TU Delft, gaat samen met Eurofiber en Juniper Networks datacenters in Nederland verbinden voor testen rond kwantum cryptografie. Dat moet netwerken beschermen tegen het afluisteren van data.

Het gaat om een zogenaamd Kwantum-testbed waar toepassingen rond kwantumcryptografie kunnen worden verkend. De Technologie is afkomstig van de TU Delft en TNO met twee netwerkspecialisten als partner, al staat de groep open voor bijkomende partners.

Netwerken beveiligen met kwantumcryptografie vereist onder meer een kwantum-sleuteldistributie (Quantum Key Distribution of QKD). Daarbij wordt de sleutel uitgegeven door gebruik te maken van kwantumeffecten. Het doel is dat netwerken met die technologie niet kunnen worden afgeluisterd, of tenminste niet zonder dat dat merkbaar is.

QuTech, Eurofiber en Juniper zijn niet de enigen die hierin actief zijn. Eerder dit jaar kondigden ook BT en Toshiba een kwantumbeveiligd communicatienetwerk voor in Londen. Die test zal drie jaar lopen tussen twee kantoren van EY in de stad.

