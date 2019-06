De TU Delft gaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek doen naar de veiligheid van slimme apparaten, die verbonden zijn met internet.

Nederlands staatssecretaris Mona Keijzer kondigt financiële steun aan voor de universiteit waar mee het de komende jaren in kaart brengt welke apparaten kwetsbaar zijn, of zelfs al gehackt. Vervolgens gaat het ministerie met fabrikanten in gesprek over maatregelen om besmette apparaten veiliger te maken.

"Steeds meer apparaten, naar verwachting dertig miljard in 2020, zijn verbonden met het internet", aldus Keijzer. Consumenten en bedrijven kunnen daar veel voordeel uithalen, maar alleen als de beveiliging in orde is. "Daarom gaan kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken om dit te verbeteren."