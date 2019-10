De Nederlandse regering wil samen met bedrijven over zeven jaar 2 miljard euro uitgeven aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De overheid wil zo haar eigen bijdrage verdubbelen.

Dat meldt de Nederlandse staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dinsdag bij de lancering van de strategie van het kabinet voor kunstmatige intelligentie, of 'artificial intelligence'. Die zorgt ervoor dat computers en software het denkvermogen van mensen imiteren en zelfstandig problemen kunnen oplossen, wat volgens het kabinet veel kansen biedt.

Daarom gaat Keijzer samen met bedrijven een coalitie aan om ervoor te zorgen dat kunstmatige intelligentie kan worden ingezet "voor mens en maatschappij". Nederland moet koploper blijven op digitaal gebied.

In 2019 investeert Nederland 64 miljoen euro in kunstmatige intelligentie. Dat bedrag verdubbelt het kabinet de komende jaren. In totaal zal de overheid één miljard euro bijdragen, de rest komt uit de privésector.