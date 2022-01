Nederland werkt aan een nieuwe regering en daar komt voor het eerst een staatssecretaris voor Digitalisering aan te pas. De post gaat naar Alexandra van Huffelen van D66.

Zo'n veertig weken na de verkiezingen in Nederland worden de eerste namen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen vrijgegeven voor het kabinet Rutte IV. Daarbij ook Alexandra van Huffelen, die staatssecretaris wordt voor Digitalisering en Koninkrijksrelaties. Het is meteen de eerste keer dat Nederland een regeringspost rond Digitalisering krijgt. In het nieuwe regeerakkoord bij de noorderburen is best veel aandacht voor technologie, maar het is nog niet helemaal duidelijk welke taken de staatssecretaris exact zal krijgen.

Alexandra van Huffelen was in het vorige kabinet, Rutte III, al staatssecretaris van Financiën, bevoegd voor toeslagen en douanes. Ze volgde in die rol Menno Snel op, die was afgetreden door de zogeheten Toeslagenaffaire, waarbij ten onrechte een grote hoeveelheid kindergeld werd teruggevorderd. Van Huffelen moest die crisis afhandelen en gaf de slachtoffers onder meer schadevergoedingen.

België heeft sinds 2014 een regeringspost rond digitalisering. Die werd bij de opstart ingevuld door Alexander de Croo als minister van de Digitale Agenda, de post zit vandaag bij Mathieu Michel, die staatssecretaris is voor Digitalisering.

Zo'n veertig weken na de verkiezingen in Nederland worden de eerste namen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen vrijgegeven voor het kabinet Rutte IV. Daarbij ook Alexandra van Huffelen, die staatssecretaris wordt voor Digitalisering en Koninkrijksrelaties. Het is meteen de eerste keer dat Nederland een regeringspost rond Digitalisering krijgt. In het nieuwe regeerakkoord bij de noorderburen is best veel aandacht voor technologie, maar het is nog niet helemaal duidelijk welke taken de staatssecretaris exact zal krijgen. Alexandra van Huffelen was in het vorige kabinet, Rutte III, al staatssecretaris van Financiën, bevoegd voor toeslagen en douanes. Ze volgde in die rol Menno Snel op, die was afgetreden door de zogeheten Toeslagenaffaire, waarbij ten onrechte een grote hoeveelheid kindergeld werd teruggevorderd. Van Huffelen moest die crisis afhandelen en gaf de slachtoffers onder meer schadevergoedingen. België heeft sinds 2014 een regeringspost rond digitalisering. Die werd bij de opstart ingevuld door Alexander de Croo als minister van de Digitale Agenda, de post zit vandaag bij Mathieu Michel, die staatssecretaris is voor Digitalisering.