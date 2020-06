De Nederlandse overheid investeert 20 miljoen euro in de vorm van een lening in het snel groeiende jonge Smart Photonics. Daarmee moet worden voorkomen dat de veelbelovende technologie van het bedrijf uit Eindhoven in buitenlandse handen zou vallen. Het is uitzonderlijk dat de Nederlandse staat rechtstreeks participeert in een bedrijf.

Smart Photonics is onderdeel van de zogenaamde 'brainportregio' Eindhoven. Het maakt fotonische chips en was op zoek naar geld om zijn productiecapaciteit uit te breiden. Er bleek veel interesse vanuit het buitenland, en dus vreesde de Nederlandse overheid dat Smart Photonics in buitenlandse handen zou vallen. Dat gebeurde in het verleden al eerder met twee andere belangrijke Nederlandse spelers uit de sector, te weten LioniX en PhoeniX.

Zuiniger en minder storingsgevoelig

'Om de onderneming voor Nederland te behouden, investeert het kabinet in het bedrijf', schrijft staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. In totaal wordt 35 tot 40 miljoen euro in Smart Photonics geïnvesteerd door een Nederlands consortium.

Het jonge bedrijf maakt chips voor een nieuwe generatie toepassingen zoals 5G-netwerken en zelfrijdende auto's. Fotonische chips zijn veel energiezuiniger en minder storingsgevoelig dan traditionele elektronenchips. Het voordeel van Smart Photonics is ook dat het losstaat van een grote groep en dus voor derden chips kan testen en produceren.

