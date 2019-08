Het verzamelen van gegevens van gebruikers in Windows 10 Home en Pro kan in schending zijn met de privacywetgeving. Dat stelt de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens Reuters heeft de autoriteit de privacyproblemen ontdekt bij het testen van een aanpassing in Windows 10. Die moest op haar beurt andere privacy-obstakels aanpassen, maar daarbij zijn dus nieuwe (mogelijke) schendingen aan het licht gekomen.

"Microsoft heeft de gemaakte afspraken nageleefd", zegt de autoriteit aan Reuters, "maar de controle bracht aan het licht dat Microsoft van op afstand andere data van gebruikers verzamelt. Daarom is Microsoft nog steeds mogelijk in overtreding van de privacywetgeving."

De vaststellingen zijn vorige maand al doorgestuurd naar de Ierse databeschermingsautoriteit. Zij gaan de zaak verder onderzoeken. Dat doet het omdat het Europese hoofdkwartier van Microsoft in Ierland ligt. Er zijn al eerste contacten met Microsoft gelegd over de nieuwe kwestie.

Microsoft van zijn kant zegt aan Reuters dat het de privacy van haar klanten wil beschermen en dat het al eerder de privacy heeft verbeterd voor individuen en kleine bedrijven.

Vorige maand nog verscheen een Nederlands overheidsrapport dat waarschuwde voor Office 365, ook omwille van privacyredenen. Daarbij werd vastgesteld dat gegevens over gebruikers naar de VS werden gestuurd en daarbij ook bij een profilingbedrijf terechtkwamen. In ons land is er dan weer een probleem met een databank van de FOD Financiën die enkel via een Microsoft-account werkt, waardoor gebruikers persoonsgegevens moet vrijgeven, wat in schending is met de GDPR.