Op chatdienst Telegram wordt gehandeld in nagemaakte vaccinatiebewijzen. Dat werd ontdekt in Nederland waar de Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) 'enkele tientallen aangiftes' hebben gedaan tegen mensen die zo'n bewijs kochten en daarmee tegen de lamp liepen. Ondertussen kunnen Nederlanders ook problemen ondervinden bij het inloggen op GGD-websites, door ddos-aanvallen van hackers.

Volgens de GGD hebben verkopers via Telegram 'daadwerkelijk iets geleverd dat door moest gaan voor een vaccinatiebewijs'. Hoe de fraude is ontdekt, willen de gezondheidsdiensten niet zeggen. De kopers wilden geregistreerd worden in de vaccinatiesystemen zonder dat ze daadwerkelijk waren gevaccineerd. De verkopers zelf zijn voor zover bekend nog niet achterhaald.

Websites belaagd door hackers

Daarnaast worden de websites van de GGD sinds enkele dagen geplaagd door ddos-aanvallen (distributed denial of service), waarmee hackers de sites plat proberen te leggen door ze te overbelasten met internetverkeer. Als gevolg daarvan kunnen Nederlanders problemen ondervinden bij het inloggen. Daardoor kunnen mensen mogelijk geen testuitslagen bekijken, afspraken maken voor een coronatest of vaccinatie, en eerder gemaakte afspraken inzien.

Volgens een woordvoerster van de GGD-koepel wordt gewerkt aan 'een structurele oplossing zodat we deze aanvallen beter kunnen afweren'. Wie er achter de aanvallen zit en hoeveel mensen hierdoor gedupeerd zijn, is niet bekend.

