Nadat het Nederlandse Nationaal Cybersecurity Centrum vorige week opriep om de stekker uit gevoelige Citrix servers te trekken, maakt het land zich op voor een moeilijke dag. Heel wat werknemers die anders thuis zouden werken, moeten nu naar kantoor.

Veel gemeenten, organisaties, onderwijsinstanties en ziekenhuizen in Nederland hebben de toegang tot hun Citrix-netwerk afgesloten nadat een lek in de software werd gevonden. Ze deden dat op aanraden van het Nederlandse Nationaal Cybersecurity Centrum. In Citrix werd eind vorig jaar een gevaarlijk lek gevonden dat nog niet meteen volledig kon worden gedicht. Een patch voor de kwetsbaarheid is uit voor twee van de Citrix ADC en Citrix Gateway versies, de andere patches moeten later deze week uitkomen.

Onder meer de Nederlandse ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken, Financiën en Sociale Zaken hebben gehoor gegeven aan de oproep. Ook grote gemeenten zoals Amsterdam en Den Haag hebben hun Citrix Servers uitgezet. Dat betekent echter dat een hele hoop werknemers extra de baan op moeten. De software wordt onder meer gebruikt om ambtenaren van verschillende ministeries toe te laten van thuis uit te werken.

Met een reeks extra pendelaars, waarschuwt de ANWB (en Nederlands verkeerscentrum) alvast voor 'Citrix-files'. Enkele van de getroffen ministeries zoeken ondertussen naar oplossingen om die mensen ook een plek te geven, vermits veel van de gebouwen minder werkplekken voorzien dan er werknemers zijn. "De echte impact zien we maandagochtend als ambtenaren aan het werk gaan", zegt woordvoerder Remco Groet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan Nederlands persbureau ANP. "Bij grote gemeenten zoals Rotterdam of Amsterdam gaat het om duizenden medewerkers. Maar kleine gemeenten hebben niet die capaciteit. Er werken bijvoorbeeld veertig mensen op kantoor. Die gemeenten hebben meer armslag om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door het inrichten van extra werkplekken."

Citrix is bijzonder populair in Nederland, met 722 kwetsbare servers volgens security-onderzoekers Bad Packets. Het wordt bij de noorderburen onder meer in verschillende belangrijke ministeries en enkele grote (en kleinere) gemeenten ingezet. In België ligt het gebruik van de software bij ministeries en overheidsinstellingen een pak lager. Smals, dat e-government in ons land ondersteunt, geeft aan dat de software bij zijn klanten amper gebruikt wordt. In ons land wordt eenzelfde impact dus niet verwacht.

