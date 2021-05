In Nederland maakt na KPN ook kabelaar VodafoneZiggo het mogelijk voor klanten om hun eigen modem te gebruiken in plaats van de standaard modem van de operator.

Tegen eind deze maand mogen klanten van VodafoneZiggo, de Nederlandse tegenhanger van Telenet, vrij kiezen welke modem ze gebruiken. Dat geeft hen de keuze om een toestel aan te schaffen dat bijvoorbeeld een beter wifi-bereik heeft, of bepaalde opties heeft voor gevorderde gebruikers.

De wijziging komt er door een oordeel van de Nederlandse Geschillencommisie en werd opgemerkt door Tweakers. In het kort stelt de commissie dat een klant hun eigen modem en router moeten kunnen aansluiten op een coax-aansluiting en dat de provider het gebruik van een eigen modem mogelijk moet maken.

De Geschillencommissie verwijst in haar besluit naar richtlijnen van de Europese telecomtoezichthouder Berec. Daar klinkt het dat de klant vanaf het aansluitpunt eigenaar is van het netwerk, en dat dat aansluitpunt nog voor de modem ligt.

Meer gemak, maar minder keuze

Internetproviders in België en Nederland zijn doorgaans niet al te enthousiast om klanten hun eigen keuze te geven daarin. Als alle klanten min of dezelfde modem hebben (er zijn wel varianten mogelijk, bijvoorbeeld zonder wifi) dan maakt dat het beheer van het netwerk bijvoorbeeld gemakkelijker. Maar het beperkt ook de markt. Zo kunnen aanbieders van modems zoals AVM (bekend van de Fritzbox) hun toestellen vandaag enkel bij alternatieve providers zoals Edpnet.

De Nederlandse concurrent van VodafoneZiggo, KPN, paste een jaar geleden aI haar beleid aan om een zelf gekozen modem toe te laten. In België is de vrije keuze van zo'n modem bij Proximus en Telenet nog niet mogelijk. Wel kan je na je modem een bijkomende router plaatsen om je thuisnetwerk naar eigen wensen uit te breiden.

Tegen eind deze maand mogen klanten van VodafoneZiggo, de Nederlandse tegenhanger van Telenet, vrij kiezen welke modem ze gebruiken. Dat geeft hen de keuze om een toestel aan te schaffen dat bijvoorbeeld een beter wifi-bereik heeft, of bepaalde opties heeft voor gevorderde gebruikers.De wijziging komt er door een oordeel van de Nederlandse Geschillencommisie en werd opgemerkt door Tweakers. In het kort stelt de commissie dat een klant hun eigen modem en router moeten kunnen aansluiten op een coax-aansluiting en dat de provider het gebruik van een eigen modem mogelijk moet maken.De Geschillencommissie verwijst in haar besluit naar richtlijnen van de Europese telecomtoezichthouder Berec. Daar klinkt het dat de klant vanaf het aansluitpunt eigenaar is van het netwerk, en dat dat aansluitpunt nog voor de modem ligt.Internetproviders in België en Nederland zijn doorgaans niet al te enthousiast om klanten hun eigen keuze te geven daarin. Als alle klanten min of dezelfde modem hebben (er zijn wel varianten mogelijk, bijvoorbeeld zonder wifi) dan maakt dat het beheer van het netwerk bijvoorbeeld gemakkelijker. Maar het beperkt ook de markt. Zo kunnen aanbieders van modems zoals AVM (bekend van de Fritzbox) hun toestellen vandaag enkel bij alternatieve providers zoals Edpnet.De Nederlandse concurrent van VodafoneZiggo, KPN, paste een jaar geleden aI haar beleid aan om een zelf gekozen modem toe te laten. In België is de vrije keuze van zo'n modem bij Proximus en Telenet nog niet mogelijk. Wel kan je na je modem een bijkomende router plaatsen om je thuisnetwerk naar eigen wensen uit te breiden.