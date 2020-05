Een eerste versie van de corona-app die de Nederlandse overheid wil laten maken, is naar buiten gebracht. De makers van de app hebben een ontwerp op de ontwikkelaarsplatforms Github en Figma gezet, waarop te zien is hoe de app er ongeveer uit komt te zien.

De ontwikkelaars vragen de buitenwereld daarbij om reacties en suggesties en benadrukken dat de app nog niet klaar is.

De app moet helpen uitzoeken met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Die mensen zijn misschien zelf besmet geraakt en kunnen daarover via de app worden gewaarschuwd. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Vorige maand presenteerden zeven software-ontwikkelaars hun corona-apps. Daarop kwam veel kritiek. Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens vond dat de voorstellen niet voldeden, omdat de overheid niet duidelijk genoeg was in de voorwaarden. Het kabinet besloot daarom zelf een nieuwe app te ontwikkelen.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hoopt dat de app in juni getest kan worden. Volgende maand moet dan ook duidelijk worden wanneer de app beschikbaar komt voor het publiek, zei de bewindsman na crisisberaad over het coronavirus.

