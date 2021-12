Meta, het vroegere Facebook, is van plan een groot datacenter te bouwen in Nederland. Maar het parlement houdt dat voorlopig tegen tot de regering een duidelijk plan heeft rond zulke enorme en energieverslindende gebouwen.

Meta wil in de buurt van Zeewolde een groot datacenter bouwen. Daarvoor kocht het, via een tussenbedrijf, een eerste lap grond van Zeewolde. Dat zorgde eerder al tot politieke discussies op lokaal niveau. Zo gaat het onder meer om landbouwgrond, en werden meldingen van mogelijke integriteitskwesties amper onderzocht, schreef NRC daar eerder over.

De andere helft van de grond moet het kopen van het Rijksvastgoedbedrijf, maar daar wringt het schoentje nu in de nationale politiek. De Partij Voor De Dieren diende een, nu goedgekeurde, motie in die stelt dat het Rijksvastgoedbedrijf de grond pas mag verkopen als er duidelijkheid is op de visie voor de ruimtelijke inrichting rond datacenters.

In Nederland ligt de komst van nieuwe datacenters gevoelig. Het land is een populaire plaats voor (datacenters van) technologiebedrijven, onder meer door de nabijheid van het AMS-IX internetknooppunt. Maar de datacenters nemen ook kostbare plaats in, en leggen beslag op heel wat energie, water en landbouwgrond stelt de Partij Voor De Dieren.

In het Nederlandse regeerakkoord zijn plannen rond hoe en onder welke voorwaarden er nieuwe datacenters mogen bijkomen. De Nederlandse Tweede Kamer stelt nu dat die plannen eerst duidelijk moeten zijn vooraleer het Rijksvastgoedbedrijf de grond aan Meta mag verkopen.

