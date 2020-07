In Nederland heeft de eerste 5G-veiling de voorbije weken 1,23 miljard euro opgeleverd. De frequentieruimte gaat zoals verwacht naar de providers KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo.

De Nederlandse Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) maakte de opbrengst en de partijen die de frequenties verwierven dinsdag bekend. KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo waren de enige deelnemers aan de veiling die op 29 juni van start was gegaan.

Door middel van een meerrondenveiling zijn in totaal 26 vergunningen verdeeld in de 700, 1400 en 2100 MHz-frequentiebanden. Er waren 90 biedrondes nodig. Daardoor duurde de veiling enkele weken langer dan verwacht en lag de opbrengst (1,23 miljard euro) ook hoger dan de 914 miljoen euro waar het Nederlandse kabinet minimaal op hoopte.

In 2022 opnieuw een veiling

KPN en VodafoneZiggo sleepten elk negen vergunningen in de wacht waarvoor zij elk 416 miljoen euro neertelden. T-Mobile haalde acht vergunningen binnen (eentje minder op de 1400 MHz-band) en betaalde daarvoor 400 miljoen euro. Van de geveilde frequentiebanden is de 700 MHz-band het belangrijkst voor 5G. Daarvan hebben de drie providers nu een even groot deel in handen gekregen.

De vergunningen in de 700 en 1400 MHz-band gaan direct in, zo meldt het Nederlandse Agentschap Telecom. De vergunningen in de 2100 MHz-band gaan begin 2021 in, na afloop van de huidige vergunningen en de transitievergunningen. KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo dienen de bemachtigde frequenties uiterlijk in 2023 in gebruik te nemen.

In 2022 wordt in Nederland ook nog de 3,5 Gigahertz-band geveild. Die wordt beschouwd als de belangrijkste frequentie voor 5G wereldwijd.

