In Nederland zijn er intussen dertien branden gesticht bij zendmasten. Die lijken gelinkt aan mensen die tegen 5G zijn. Maar de stichting Stop 5GNL neemt expliciet afstand van de sabotage.

In een verklaring die de Nederlandse krant Algemeen Dagblad (AD) kon inkijken laat de organisatie weten dat ze altijd vreedzaam protesteert en daarom afstand neemt van de brandstichtingen.

"Stop 5GNL werkt volkomen volgens de regels van de democratie en de Nederlandse rechtstaat en wil juist via legale wegen zijn recht halen. Via legale weg is een kort geding opgestart omdat er teveel ernstige aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade bij een uitrol van 5G'', aldus Stop5GNL in haar verklaring.

Anderhalve week geleden is brandstichting gebeurd bij enkele zendmasten in het Verenigd Koninkrijk. De filmpjes daarvan doken kort nadien op bij facebookgroepen die zich tegen 5G uitspreken. Het fenomeen waaide over naar Nederland waar nu ook zendmasten in brand worden gestoken.

Martine Vriens, medeoprichter van Stop 5GNL zegt aan AD dat het niet vaststaat of de brandstichters dat hebben gedaan omwille van 5G. Ook nuanceert ze dat het niet vaststaat dat er een verband is tussen 5G en de verspreiding van corona. Een complottheorie die de laatste weken opduikt op sociale media maar waar geen enkel bewijs voor is.

In België zijn er voor zover bekend nog geen zendmasten in brand gestoken. Wel besloot proximus gisteren om 5G in sommige gemeenten weer uit te zetten na protest van lokale overheden.

