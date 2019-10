In Nederland heeft de politie vijf servers offline gehaald van een hostingbedrijf waar botnets ongestoord werden aangeboden. Twee mannen zijn gearresteerd.

De Nederlandse politie spreekt van de arrestatie van een 24-jarige man uit Veendam en een 28-jarige man uit Middelburg. Ze worden verdacht van computervredebreuk en het verspreiden van malware via een datacenter in Amsterdam.

Het gaat om een zogenaamde bulletproof hoster. Dat wil zeggen dat het bedrijf waarschuwingen en meldingen van misbruik negeerde, waardoor klanten van het bedrijf ongestoord criminele activiteiten konden begaan. Onder meer een versie van het Mirai-botnet werd er aangeboden. Ook was er sprake van phishing en DDos botnets, specifiek voor IoT. Onder meer de command-and-control servers om botnets aan te sturen gebeurden via apparatuur van het bedrijf.

De Nederlandse politie noemt het bedrijf niet bij naam, maar volgens ZDNet.com gaat het over KV Solutions BV uit Middelburg. De techsite zegt dat er via het bedrijf tientallen IoT botnets werden aangestuurd, goed voor honderdduizenden DDos aanvallen. De praktijken van het bedrijf waren al geruimte tijd bekend, maar het afgelopen jaar werden er actief bewijzen gezocht die afgelopen dinsdag tot arrestaties hebben geleid.

Volgens ZDNet werden de bedrijfsactiviteiten stopgezet. Dat lijkt te kloppen want de website van het bedrijf is intussen onbereikbaar. Ook de telefoon bij KV Solutions wordt momenteel niet opgenomen.

Het gaat voor alle duidelijkheid om KV Solutions BV in Nederland. Niet over KV-Solutions BVBA uit Roeselare, dat ook IT-services aanbiedt, maar niet actief is in het hostingsegment. Zaakvoerder Kris Verstraete bevestigt aan Data News dat zijn bedrijf op geen enkele manier gelinkt is aan het Nederlandse bedrijf waar de arrestaties hebben plaatsgevonden.